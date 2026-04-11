Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роскачестве рассказали, в каких случаях можно пересчитать плату за ЖКХ

РИА Новости: пересчитать плату за ЖКХ можно при фиксации некачественной услуги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Для перерасчета платы за ЖКХ необходимо зафиксировать факт некачественной услуги и уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу управляющей или ресурсоснабжающей организации, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

«При обнаружении некачественной услуги жители должны уведомить аварийно-диспетчерскую службу управляющей или ресурсоснабжающей организации. Необходимо зафиксировать сам факт нарушения, а также номер заявки, время обращения и фамилию диспетчера», — говорится в сообщении.

После этого, как правило, организацией проводится проверка и составляется соответствующий акт, который служит основанием для перерасчета платы. «Именно наличие такого акта или иных объективных доказательств (показания приборов учета с фиксацией параметров качества) может стать основой для досудебной претензии», — объяснили в Роскачестве.

Эксперты отметили, что в случае, если исполнитель игнорирует законные требования или отказывается производить перерасчет в установленный срок, собственники могут обратиться в органы государственного жилищного надзора (ГЖИ) и Роспотребнадзор.

При этом систематические нарушения или бездействие должностных лиц могут стать предметом для прокурорской проверки. В Роскачестве напомнили, что если эти способы не принесли результата, жители вправе обратиться в суд с иском не только о перерасчете стоимости услуг, но и о возмещении убытков, взыскании неустойки, а также компенсации морального вреда.

Эксперты отметили, что распознать нарушение можно по явным бытовым признакам: едва теплые батареи в отопительный сезон, слабый напор воды, скачки электричества, приводящие к выходу из строя бытовой техники, или несоответствие химического состава воды санитарным нормам.