В Брюсселе к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос открыли его бюст

Бюст космонавта Юрия Гагарина был открыт в Русском доме в Брюсселе в рамках торжественного вечера по случаю 65-летия первого полёта человека в космос.
Посол РФ в Бельгии Денис Гончар выступил на мероприятии, отметив, что мужество и героизм Гагарина вызвали восхищение у миллионов людей во всем мире.
«Однако, как говорится в известной русской пословице: “Один в поле не воин”. Первый полет человека в космос стал возможен только благодаря колоссальным усилиям ученых, инженеров и конструкторов со всего Советского Союза», — подчеркнул дипломат.
Он рассказал о том, как работали над проектом в разных уголках страны. Гончар также заявил, что в условиях современной геополитической обстановки сотрудничество в космосе остается одним из немногих направлений, где сохраняется диалог, уважение и стремление к общим задачам.
Посол выразил надежду на то, что опыт мирного освоения космического пространства послужит ориентиром для других сфер. Перед открытием бюста прозвучала песня «Трава у дома» группы «Земляне». В 2009 году эта композиция стала официальным гимном российских космонавтов.
Участникам мероприятия также показали документальный фильм «Звезда по имени Гагарин». Кроме того, состоялась презентация документальных и художественных выставок, объединенных темой «Притяжение Земли и свобода космоса».
Напомним, в апреле 2024 года бюст Юрия Гагарина открыли на факультете механики Национального инженерного университета Перу. К участникам церемонии по видеосвязи обратился с приветствием космонавт Федор Юрчихин, посещавший ранее указанное учебное заведение.