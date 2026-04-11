Красноярск засыпало снегом: улицы чистит спецтехника (видео)

Красноярские коммунальные службы в круглосуточном режиме чистят город от снега, который прошел в ночь на 11 апреля и основательно засыпал дороги и тротуары.
На улицах с ночи работают несколько единиц специализированной техники.
В мэрии рассказали, что весенний снег не стал для дорожников неожиданностью:
«Если вечером они выходили убирать пыль и грязь, то уже ночью, когда пошел снег, перенастроились на его уборку. Техника позволяет это сделать. Тем более, прогноз обещал осадки и коммунальные службы были готовы к такой погоде. Убирают не только дороги, но и тротуары. Механизированная уборка — большое подспорье для сгребания снега с пешеходной части. Прометание снега продолжится и днем. Ведь наши дорожники работают круглосуточно. Всё для того, чтобы вам было не скользко и комфортно».
Добавим, в связи с ухудшением погодных условий ночью сотрудники ГАИ несли службу в усиленном режиме.
Водителей предупреждают, что 11 апреля на дорогах центральных и южных округов Красноярского края местами ожидается гололедица, поэтому следует неукоснительно соблюдать ПДД.
«Тем, кто уже поменял зимнюю резину на летнюю, рекомендуем воздержаться от поездок и остаться дома. Перед выездом на загородную трассу призываем соблюдать повышенную осторожность и внимание. Не совершайте резких манёвров при движении, пристёгивайтесь ремнём безопасности, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения, и соблюдайте безопасный скоростной режим», — сказано в обращении госавтоинспекторов.
