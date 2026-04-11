Стало известно, когда глава NASA посетит Байконур

Ранее Life.ru писал, что экипаж американской миссии «Артемида-2» сумел повторить культовую фотографию «Восход Земли», сделанную Уильямом Андерсоном с корабля «Аполлон-8» в 1968 году. Легендарный снимок показал, как Земля «поднимается» над лунным горизонтом. Его значение автор соотнёс с тем, что наша планета мала и уязвима в масштабах Вселенной, поэтому задача человечества сохранить её для будущих поколений. Сегодня ночью астронавты вернулись на Землю.