Стало известно, когда глава NASA посетит Байконур

По информации ведомства, Айзекман намерен посетить старт, в рамках которого астронавт NASA Анил Менон отправится к Международной космической станции (МКС) в свой первый полёт. Он полетит на борту корабля «Союз МС-29» вместе с космонавтами «Роскосмоса» Петром Дубровым и Анной Кикиной.
В NASA также подчеркнули, что глава агентства продолжит встречи с руководителями всех зарубежных космических ведомств, с которыми США сотрудничают в рамках работы на станции. Так в ведомстве прокомментировали возможность личной встречи Айзекмана с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым.
Ранее Life.ru писал, что экипаж американской миссии «Артемида-2» сумел повторить культовую фотографию «Восход Земли», сделанную Уильямом Андерсоном с корабля «Аполлон-8» в 1968 году. Легендарный снимок показал, как Земля «поднимается» над лунным горизонтом. Его значение автор соотнёс с тем, что наша планета мала и уязвима в масштабах Вселенной, поэтому задача человечества сохранить её для будущих поколений. Сегодня ночью астронавты вернулись на Землю.
