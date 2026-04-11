Кондратьев ответил, можно ли самостоятельно сбивать дроны ВСУ

В ночь на 10 апреля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 151 вражеский дрон. Некоторые из них летели довольно низко. Можно ли сбить их самостоятельно — в материале aif.ru.

Самостоятельно сбивать беспилотники ВСУ, которые пытаются атаковать российские регионы, нельзя. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru назвал две причины, почему делать этого не стоит.

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили 151 украинский беспилотник над Волгоградской, Ростовской, Белгородской областями и другими регионами РФ.

По сообщениям местных жителей, вражеские дроны в последнее время стараются летать очень низко, пытаясь избежать ареал видимости средств ПВО.

Кондратьев при этом подчеркнул, что не нужно пытаться сбить их самостоятельно.

«Почему нельзя? Первое, у жителей нет на это полномочий. Например, нельзя стрелять по этим беспилотникам из своего личного огнестрельного, гладкоствольного или нарезного оружия. Второе, такие попытки могут привести к очень серьезным последствиям, потому что человек собьет беспилотник, а он может упасть на жилые дома, места массового скопления людей и так далее, что может привести к смертям или повреждению зданий», — пояснил эксперт.

Кондратьев отметил, что в случае оповещения о налете беспилотников, необходимо спрятаться в укрытии.

Ранее стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Волгоград.