В ГД рассказали, как обезопасить себя при походе в лес

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Заряженный телефон, непромокаемую одежду, воду, еду и компас нужно взять с собой в поход в лес, чтобы спасатели могли найти потерявшегося в нем человека. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов («Новые люди»).
«Действительно, скоро начнутся майские праздники, начнется пора шашлыков, походов в лес, прогулок. И люди начнут теряться. Для того, чтобы ваши походы, прогулки закончились хорошо, чтобы это было безопасно, следует помнить следующие вещи: первое, и самое главное, всегда, на сколько бы вы ни пошли в лес, даже на три минуты, обязательно берите с собой полностью заряженный мобильный телефон и, соответственно, провод к нему, а лучше, если еще будет дополнительная батарейка», — рассказал Леонов.
Кроме того, следует взять с собой свисток, чтобы не срывать свой голос, призывая на помощь, а также одежду под температуру, которая ожидается ночью, и непромокаемую одежду, например, дождевик. Также перед походом в лес следует запастись водой — хотя бы литр на человека, компактным калорийным перекусом — шоколадкой или батончиком мюсли, чтобы быстро восстановить силы, средством для разведения костра — спичками или зажигалкой.
Депутат отметил, что при походе в лес следует взять с собой компас, даже не умея им пользоваться. «Возьмите с собой, мы за три минуты научим вас в лесу им пользоваться по телефону, это гораздо лучше и надежнее, чем не иметь в лесу вообще никаких ориентиров — когда нет солнца над головой, серое небо, вы не понимаете, [где вы], никаких ориентиров вообще, ни в небе, ни на земле — куда идти? Вот компас эту проблему решает», — пояснил он.
По словам Леонова, как только человек понимает, что потерялся, нужно сразу же звонить по номеру 112 и сообщить об этом. Затем следует оставаться на месте до прихода спасателей, и человека спасут в течение нескольких часов, если же потерявшийся попытается выйти из леса сам, то поиски могут растянуться на несколько суток с непредсказуемым результатом.