Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Эстония отказалась задерживать российские суда из-за страха эскалации

Эстония не намерена задерживать российские суда в Балтийском море из-за высокого риска военной эскалации. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил командующий военно-морскими силами страны Иво Варк в интервью агентству Reuters.

— Риск военной эскалации слишком высок, — сказал Варк, отвечая на вопрос о возможном задержании нефтяных танкеров и других судов, причисляемых к «теневому флоту» РФ.

По его словам, эстонские ВМС будут рассматривать возможность вмешательства только в случае непосредственной угрозы, например при повреждении инфраструктуры или разливе нефти, говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Эстонии до этого вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31.

По данным СМИ, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия намерены заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес». Потенциальный конфликт между Россией и странами НАТО обойдется в 1,5 триллиона долларов.

МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше