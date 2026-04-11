Reuters: Эстония отказалась задерживать российские суда из-за страха эскалации

Эстония не намерена задерживать российские суда в Балтийском море из-за высокого риска военной эскалации. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил командующий военно-морскими силами страны Иво Варк в интервью агентству Reuters.
— Риск военной эскалации слишком высок, — сказал Варк, отвечая на вопрос о возможном задержании нефтяных танкеров и других судов, причисляемых к «теневому флоту» РФ.
По его словам, эстонские ВМС будут рассматривать возможность вмешательства только в случае непосредственной угрозы, например при повреждении инфраструктуры или разливе нефти, говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Эстонии до этого вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31.
