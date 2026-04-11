Какой церковный праздник отмечают 11 апреля

11 апреля 2026 года выпадает на субботу: завершается самая строгая неделя Великого поста и Страстная седмица. Уже завтра, 12 апреля, православные будут праздновать Светлое Христово Воскресенье. Что такое Великая суббота Суббота перед Пасхой — носит название Великая. В православной традиции это день, когда тело Иисуса Христа, снятое с креста в Страстную пятницу, пребывало во гробе. С одной стороны, этот день — время скорби по распятому Спасителю. С другой стороны, Великая суббота — это день покоя и ожидания величайшей радости — Воскресения Христова. Это уже не время скорби, а время напряженного ожидания чуда. В церкви в этот день освящают пасхальные яства. Освящение куличей, творожных пасок и крашеных яиц, подготовленных в Чистый четверг, начинается после литургии. Для постящихся это последний день Великого поста. В этот день не принято работать по дому или веселиться. День проводится в молитве и подготовке к празднику. Что еще отмечают в церкви 11 апреля Сегодня, 11 апреля, в православии почитают память преподобных Марка, Ионы и Вассы, которых считают родоначальниками Псково-Печерского монастыря. Также вспоминают праведную жизнь мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (ок. 363), преподобного Иоанна пустынника (IV), святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского (IX), святого Михаила, исповедника, пресвитера (1933). Напомним, 12 апреля православные христиане отпразднуют Пасху.