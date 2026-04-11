11 апреля 2026 года выпадает на субботу: завершается самая строгая неделя Великого поста и Страстная седмица. Уже завтра, 12 апреля, православные будут праздновать Светлое Христово Воскресенье. Что такое Великая суббота Суббота перед Пасхой — носит название Великая. В православной традиции это день, когда тело Иисуса Христа, снятое с креста в Страстную пятницу, пребывало во гробе. С одной стороны, этот день — время скорби по распятому Спасителю. С другой стороны, Великая суббота — это день покоя и ожидания величайшей радости — Воскресения Христова. Это уже не время скорби, а время напряженного ожидания чуда. В церкви в этот день освящают пасхальные яства. Освящение куличей, творожных пасок и крашеных яиц, подготовленных в Чистый четверг, начинается после литургии. Для постящихся это последний день Великого поста. В этот день не принято работать по дому или веселиться. День проводится в молитве и подготовке к празднику. Что еще отмечают в церкви 11 апреля Сегодня, 11 апреля, в православии почитают память преподобных Марка, Ионы и Вассы, которых считают родоначальниками Псково-Печерского монастыря. Также вспоминают праведную жизнь мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (ок. 363), преподобного Иоанна пустынника (IV), святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского (IX), святого Михаила, исповедника, пресвитера (1933). Напомним, 12 апреля православные христиане отпразднуют Пасху.
Какой церковный праздник отмечают 11 апреля
