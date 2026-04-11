В Норильске подвели итоги реализации Народной программы за пять лет и обсудили планы на будущее

С 8 по 10 апреля в Норильске проходил масштабный муниципальный отчетно-программный форум Единой России «Есть результат!».
Мероприятие стало площадкой для диалога представителей федеральной, региональной и муниципальной властей, бизнеса и общественности для подведения итогов комплексной работы за минувшие пять лет и формирования новых векторов развития до 2031 года.
Основная программа форума развернулась 9 апреля сразу на нескольких площадках, включая обновленный общественно-культурный центр «Башня», Молодёжный центр и Централизованную библиотечную систему, 10 апреля делегация продолжила работу на производственных и социальных объектах города.
Задавая тон дискуссиям, председатель Норильского городского Совета депутатов, секретарь местного отделения партии Александр Пестряков отметил, что концепция форума выстроена вокруг реального диалога с жителями, на основе которого в своё время формировалась флагманская муниципальная программа «Норильск-2035»:
«В течение трех дней у нас проходит девять мероприятий, значительная часть которых организована прямо на обновленных объектах инфраструктуры. Для нас важно обсуждать не только то, сколько всего построено и сделано за пять лет, а почему мы это сделали. Мы сделали это потому, что в свое время напрямую спросили об этом у людей, сегодня мы видим реальный эффект от проделанной работы и строим планы работы на ближайшую пятилетку».
О том, что норильский опыт комплексного планирования вышел далеко за пределы города, заявил председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко. По его словам, Норильск сегодня выступает флагманом государственной политики в Арктике, а подходы, отработанные здесь, тиражируются на федеральном уровне:
«Норильск обладает уникальным опытом. Программы реализации комплексного плана развития города во многом использовались в качестве модели, которая сейчас внедрена на федеральном уровне при утверждении перечня опорных населенных пунктов Арктики. Под эти новые мастер-планы, в которые уже вошли Дудинка, Хатанга и Диксон, определены серьезные объемы федерального финансирования, что станет мощным стимулом для обновления северных территорий».
Результатами такого комплексного подхода поделился глава города Норильска Дмитрий Карасёв, представивший подробный отчёт об изменениях в городской среде. Он обратил внимание на то, что программа реновации кардинально меняет качество жизни горожан: на улицах появились десятки современных теплых остановок, обновлен парк общественного транспорта, модернизируется коллекторное хозяйство:
«За прошедшие пять лет у Норильска впервые появился индекс ввода жилья в эксплуатацию, чего не было больше 30 лет: мы уже сдали первые дома и проектируем новые. При этом мы не ограничиваемся мерами поддержки одного лишь комплексного плана, а активно привлекаем федеральные средства в рамках национальных проектов, чтобы поступательно двигаться к полному обновлению нашего города».
Детальное обсуждение на площадках коснулось и конкретных достижений в рамках федеральных партийных проектов. Так, по направлению «Городская среда» в Норильске благоустроены десятки дворовых и общественных пространств, включая парк озера Долгое, причём приоритеты для реконструкции определяют сами норильчане в ходе голосования. Заметны успехи и в сфере дорожной инфраструктуры: за пять лет отремонтировано более 80 километров дорожного полотна, а для безопасности пешеходов в условиях полярной ночи внедрены современные проекционные «зебры».
Не остался без внимания и экономический фундамент развития — поддержка местного предпринимательства. Озвучено, что город переходит к проактивному подходу: малому и среднему бизнесу предлагают готовые инвестиционные пакеты под востребованные проекты, будь то строительство теплиц или гостиниц. Параллельно ведётся системная работа по продвижению налоговых льгот для резидентов Арктической зоны, что позволяет местным предпринимателям сохранять устойчивость и активно участвовать в жизни города.
Масштабные инфраструктурные преобразования были бы невозможны без плотного взаимодействия власти и градообразующего предприятия. На это обратил внимание заместитель губернатора Красноярского края Валерий Семёнов. Он заметил, что, несмотря на объективные логистические и экономические вызовы, консолидация усилий даёт впечатляющие результаты:
«Сегодня на всех уровнях в Российской Федерации Норильск ставится в пример. Успешная реализация программы реновации дала мощный импульс для развития не только этого города, но и других арктических территорий. Нам удалось добиться этого только совместными усилиями муниципалитета, компании “Норильский никель”, края и федерального центра».
Однако участники форума единодушно сошлись во мнении, что любые инвестиции в «бетон» и инфраструктуру имеют смысл только тогда, когда они направлены на человека. Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов подчеркнул важность открытого диалога с жителями и поддержки гражданских инициатив. Анализируя развитие некоммерческого сектора, вице-спикер краевого парламента отметил:
«Норильск — это та площадка, где выстроено максимально эффективное взаимодействие органов власти, некоммерческого сектора и общества. Средства, которые сегодня вкладываются в инфраструктуру, благоустройство или здравоохранение, — это единый комплекс, и он обязан работать исключительно на интересы людей».
Эту мысль развил исполнительный директор Координационного совета отделений РСПП в СФО Андрей Грачёв. Выступая со своей презентацией, он обозначил принципы «социальной архитектуры» — подхода, при котором комфортная городская среда проектируется не «сверху», а на основе реальных потребностей жителей. В качестве успешного инструмента стимулирования таких инициатив он привёл эндаумент-фонд «Наш Норильск»:
«Вместо того чтобы давать людям рыбу, лучше дать им удочку. Фонд делает именно это — фактически способствует тому, чтобы жители сами запускали новые проекты и стартапы. Тот факт, что этот успешный опыт масштабируется и подобные фонды уже появляются в других регионах, доказывает: норильчане креативны, инновационны и идут впереди всей страны».
Говоря об инвестициях в будущее города, Андрей Грачёв высоко оценил уровень вовлечённости норильских подростков в общественную жизнь. Посетив площадки Молодёжного центра, он обратил особое внимание на качество патриотического воспитания: «Меня искренне порадовали норильские юнармейцы и участники “Движения Первых”. В их достижениях абсолютно нет показухи, это настоящие дела патриотов, за которыми стоит будущее нашей страны».
Подводя промежуточные итоги масштабных дискуссий, Александр Пестряков отметил: несмотря на внушительный список достижений, это лишь часть большого пути. По словам секретаря местного отделения партии, главная ценность текущих встреч заключается не в торжественных отчётах, а в честном анализе того, что ещё предстоит решить: «Сделано действительно много, но впереди у нас еще больший объём задач. Именно поэтому наша главная цель сегодня — не останавливаться на достигнутом, а собрать конкретные предложения от горожан», — резюмировал он.
Все инициативы, собранные в ходе этого открытого диалога, лягут в основу стратегии развития города на следующие пять лет.