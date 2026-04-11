Более 300 млн рублей направят на ремонт дорог в Комсомольске-на-Амуре.

В Комсомольске-на-Амуре началось выполнение масштабных дорожных работ по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчики уже распределены по объектам и приступили к техническим процессам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, рабочие сейчас заняты на улице Сусанина, где ведется фрезерование асфальта. Техника также работает на Московском проспекте и Комсомольском шоссе. Всего в плане на текущий сезон значится 9 участков дорожной сети общей длиной около 4,7 километра. Ремонту подлежат в том числе улица Пропарочная и площадь у железнодорожного вокзала.
Параллельно с дорожным полотном в городе Юности модернизируют инфраструктуру. На проспекте Мира, Магистральном и Комсомольском шоссе уже проведено обновление системы освещения. Суммарный бюджет дорожной кампании в этом году превышает 300 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году по аналогичной программе в городе было восстановлено 7 дорожных участков.
