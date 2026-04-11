Более 300 млн рублей направят на ремонт дорог в Комсомольске-на-Амуре.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, рабочие сейчас заняты на улице Сусанина, где ведется фрезерование асфальта. Техника также работает на Московском проспекте и Комсомольском шоссе. Всего в плане на текущий сезон значится 9 участков дорожной сети общей длиной около 4,7 километра. Ремонту подлежат в том числе улица Пропарочная и площадь у железнодорожного вокзала.