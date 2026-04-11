Волгоградский гидроузел с 11 апреля начал работать в режиме спецпопуска

Росводресурсы скорректировали график сброса воды на Волжской ГЭС 2026 и сдвинули пик половодья на три дня раньше. Уже с 11 апреля волгоградский гидроузел начал работать в режиме специального попуска в низовья Волги. Такой график водосброса нужен для залива лугов в Волго-Ахтубинской пойме, наполнения ериков и нереста рыбы.
В субботу, 11 апреля Волжская ГЭС в Волгограде увеличит сброс воды до 8000 кубов в секунду. После расходы каждый будут расти и к 21 апреля достигнут максимума в 26 тысяч кубов. Пик половодья на Нижней Волге планируют держать шесть дней. К майским праздникам сбросы начнут снижать для выхода на рыбохозяйственную полку. Сколько продержится большая вода в Волгограде и Астрахани, пока не ясно. График уже успели откорректировать и из-за разлива Камы.
