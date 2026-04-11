«Не соответствует стратегии»: слова Мелании Трамп об Эпштейне вызвали слухи о конфликте с мужем

Решение первой леди США Мелании Трамп публично опровергнуть слухи о ее связи с финансистом Джеффри Эпштейном противоречит ранее выбранной стратегии ее мужа. Об этом пишет Neue Zurcher Zeitung.
«Появление Мелании Трамп стало неожиданностью. Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии ее мужа в отношении скандала с Эпштейном», — говорится в материале.
Издание отмечает, что решение Мелании публично поднять вопрос о забытом скандале вызывает вопросы, особенно с учетом ее привычки избегать медийного внимания. Это только усилило слухи о возможном конфликте между ней и президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Трамп отреагировал на данные Минюста США по делу Эпштейна. Он опроверг слухи о своем присутствии на «зараженном» острове финансиста. Глава Белого дома отметил, что его критики пытаются использовать эти обвинения, чтобы подорвать его президентство.