Расплата за Волгоград: огонь с неба выжег тайные объекты ВСУ и НАТО

Вооруженные силы Украины получили жесткий ответ на очередную попытку атаковать российские регионы. В ночь на 10 апреля ВСУ запустили около 150 беспилотных комплексов в сторону разных уголков РФ. Все они были сбиты, а сокрушительный ответ последовал незамедлительно.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили беспилотники и почему их нельзя сбивать самостоятельно, а пророссийские Telegram-каналы сообщили, чем для ВСУ обернулась эта атака.
Один человек погиб, другие — лишились крова.
В ночь на 10 апреля российские средства ПВО сбили 151 украинский беспилотник над регионами России. Дроны перехватили над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской областями, Калмыкией и Каспийским морем.
Больше всего вражеских беспилотных комплексов зафиксировали в Волгоградской области. Ночью там уничтожили 57дронов ВСУ, еще девять — утром 10 апреля.
По словам главы региона Андрея Бочарова, в результате атаки один из местных жителей скончался. В Светлоярском районе произошло возгорание из-за повреждения емкости с нефтепродуктами. В Суровикинском районе повреждения получили 13 частных домов.
Кондратьев, комментируя этот инцидент, отметил, что дроны запустили с территории Украины.
«Вероятнее всего, беспилотники взлетали с территории Харьковской области», — уточнил он.
Эксперт добавил, что речь может идти об атаке украинских беспилотников «Лютый».
«Расстояние для полета беспилотника в этом случае составляет порядка 600 км по прямой, что соответствует техническим характеристикам, например, беспилотных комплексов “Лютый”. Но и другие БПЛА могли принимать участие в атаке», — пояснил эксперт.
Почему нельзя сбивать дроны самостоятельно?
Жители российских регионов отмечают, что вражеские дроны в последнее время стараются летать очень низко, пытаясь избежать зоны видимости средств противовоздушной обороны.
У некоторых граждан появляется желание самостоятельно расквитаться с оружием врага, однако Кондратьев предостерегает — это может быть очень опасно.
«Во-первых, у жителей нет на это полномочий. Нельзя стрелять по беспилотникам из своего личного огнестрельного, гладкоствольного или нарезного оружия. Во-вторых, такие попытки могут привести к очень серьезным последствиям, потому что человек собьет беспилотник, а он упадет на жилые дома, места массового скопления людей и так далее, что может привести к смертям или повреждению зданий», — пояснил эксперт.
Кондратьев отметил, что в случае оповещения о налете беспилотников, необходимо спрятаться в надежном укрытии.
Мощный ответ ВСУ «Геранями».
Удары за налет на российские регионы последовали по объектам ВСУ в разных регионах Украины той же ночью. Первыми «проснулись» одесские окраины. Сразу после полуночи взрывы прогремели в Южном Одесской области. Как стало известно позже, там работали русские «Герани».
В час ночи прилетело по объектам ВСУ в окрестностях Полтавы, а также по Южному и Белярам в той же Одесской области. Ближе к утру площадь ударов расширилась — взрывы прогремели в Черниговской, Сумской, Запорожской областях. Там к ударам подключились авиабомбы.
Не успели ВСУ разобрать завалы, как на их военные объекты обрушилась новая, дневная, серия ударов.
Взрывы прогремели на объектах ВСУ в Сумской, Днепропетровской, Николаевской областях, а ближе к вечеру 10 апреля — в Харьковской и снова в Запорожской.