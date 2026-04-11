NZZ: слова Мелании Трамп об Эпштейне противоречат стратегии её супруга

Газета NZZ написала, что слова Мелании Трамп об Эпштейне заставляют общественность думать, что между первой леди США и её мужем произошёл конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Первая леди США Мелания Трамп публично опровергла слухи о своих связях с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, что противоречит стратегии ее супруга, главы Белого дома Дональда Трампа, написала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Авторы публикации отметили, что решение жены президента стало неожиданностью.

«Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии её мужа в отношении скандала с Эпштейном. Дональд Трамп и его окружение ранее старались уделять этому делу как можно меньше внимания», — говорится в статье.

В публикации также обращается внимание на то, что Мелания Трамп обычно старается не попадать в поле зрения. В связи с этим, как указывают авторы материала, остаётся неясным, почему она решилась публично поднять эту тему. В статье подчёркивается, что такая ситуация ещё больше заставляет общественность думать, что между первой леди и президентом мог произойти конфликт.

Напомним, ранее Мелания Трамп заявила, что утверждения о связях с Джеффри Эпштейном являются намеренной попыткой подорвать её репутацию. По словам первой леди США, такие слухи безосновательны и имеют недобросовестный характер. Она также добавила, что любые упоминания о пересечениях с Эпштейном — лишь совпадение, обусловленное их общими знакомыми в светской среде.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше