NZZ: слова Мелании Трамп об Эпштейне противоречат стратегии её супруга

Первая леди США Мелания Трамп публично опровергла слухи о своих связях с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, что противоречит стратегии ее супруга, главы Белого дома Дональда Трампа, написала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Авторы публикации отметили, что решение жены президента стало неожиданностью.
«Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии её мужа в отношении скандала с Эпштейном. Дональд Трамп и его окружение ранее старались уделять этому делу как можно меньше внимания», — говорится в статье.
В публикации также обращается внимание на то, что Мелания Трамп обычно старается не попадать в поле зрения. В связи с этим, как указывают авторы материала, остаётся неясным, почему она решилась публично поднять эту тему. В статье подчёркивается, что такая ситуация ещё больше заставляет общественность думать, что между первой леди и президентом мог произойти конфликт.
Напомним, ранее Мелания Трамп заявила, что утверждения о связях с Джеффри Эпштейном являются намеренной попыткой подорвать её репутацию. По словам первой леди США, такие слухи безосновательны и имеют недобросовестный характер. Она также добавила, что любые упоминания о пересечениях с Эпштейном — лишь совпадение, обусловленное их общими знакомыми в светской среде.