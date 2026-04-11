Экипаж «Артемиды-2» успешно покинул «Орион» после возвращения на Землю

Для эвакуации из капсулы задействовали несколько моторных лодок.

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Все четыре астронавта экипажа пилотируемой лунной миссии «Артемида-2» покинули космический корабль «Орион» после приводнения в Тихом океане. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Для эвакуации из капсулы «Ориона» были задействованы несколько моторных лодок. Астронавты при помощи военнослужащих ВМС США спустя примерно полтора часа после приводнения в Тихом океане покинули корабль и пересели в надувной плот. Как ожидается, астронавтов на вертолетах доставят на борт корабля ВМС США USS John P. Murtha.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля) «Орион» приводнился в Тихом океане, в нескольких десятках километров от штата Калифорния.

