Экипаж «Артемиды-2» успешно покинул «Орион» после возвращения на Землю

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля) «Орион» приводнился в Тихом океане, в нескольких десятках километров от штата Калифорния.