Врач Краснова сказала, как вернуть силы и бодрость весной

Весна входит в свой зенит. Солнце набирает силу, воздух наполняется ароматами зелени и надежд. Но организм упорно не хочет пробуждаться от «зимней спячки». Вместо прилива энергии — слабость, апатия и внезапное ОРЗ.
Как скорректировать питание и что изменить в повседневных действиях, чтобы вернуть радость жизни, корреспонденту krsk.aif.ru рассказала врач-терапевт высшей категории Ольга Краснова.
Фруктам — да, жиру — нет.
Авитаминоз и снижение иммунитета — две базовые причины упадка сил весной. Запас витаминов, накопленный за летне-осенний период, истощается. Выработка антител снижается из-за перенесённых зимой вирусных заболеваний.
Организм «просит» поддержки, как может: сонливостью, быстрой утомляемостью, ломкостью ногтей, выпадением волос.
Помочь ему не сложно: регулируя питание, режим сна и бодрствования, нагрузки и отдыха. Игнорируя эти способы, не стоит ждать волшебного эффекта от рекомендованных подругой витаминок.
Восстановиться после зимы будет проще на правильном питании.
«Обязательно добавляем в рацион свежие овощи и фрукты: 400−500 грамм в день, орехи, мёд, морепродукты и жирные сорта рыбы. Серьёзно уменьшаем количество кондитерских изделий, животных жиров, подсолнечного масла. Мясо выбираем нежирное, от сала отказываемся. Можно разнообразить питание кисломолочной продукцией: несладкими йогуртами, кефирами, ряженкой. Сметану берём с низким содержанием жира», — советует доктор.
Из «вкусненького» позволительны низкокалорийные десерты, приготовленные с использованием сахарозаменителей, лёгкое фруктовое мороженое — главное, следить за количеством съеденного. Пара кусочков натурального мармелада после обеда не навредят, чего не скажешь о трёхсот граммах пломбира, принятых вместо ужина.
«Пропишите» себе ходьбу.
В апреле-мае не лишним будет «пропить» месячный курс витаминно-минерального комплекса. Лучше по назначению врача, но можно и по рекомендации фармацевта из аптеки. 30-дневного приёма для профилактики будет достаточно. Если же надо «закрыть» какие-то дефициты — к примеру, железа или магния — записываемся к доктору, который поможет правильно подобрать препарат и дозировку.
Отдельного внимания требует вопрос, связанный с витамином D.
«Раньше он назначался только северянам. Сейчас этот витамин рекомендуют очень интенсивно, хотя его дефицита у здорового человека без хронических заболеваний на нашей территории практически не бывает — достаточно регулярно бывать на солнышке. Не нужно принимать витамин D только потому что вам кажется, что у нас мало солнечных дней. Назначать его себе самостоятельно по результатам анализов тоже не стоит. Подозреваете дефицит — обратитесь к врачу», — рекомендует Ольга Краснова.
А вот что точно можно предпринять самому — начать больше ходить пешком. Не с пресловутых десяти тысяч шагов в день, а с тысячи-двух, постепенно увеличивая количество нагрузки. Интенсивность также стоит наращивать не спеша, при желании доводя её через некоторое время до бега. Важно ориентироваться не на параметры, озвученные популярным фитнес-блогером, а на собственные ощущения.
Сбился режим?
Многие замечают, что с удлинением светового дня сбивается режим сна и бодрствования.
Ложиться в привычные 22.00 — 23.00 не хочется, а пропустив это время, тяжело вставать по утрам. Но отсутствие стабильности и достаточного количества сна (как минимум 7−8 часов в сутки) выливается в фоновую усталость и снижение работоспособности.
Слишком светлый вечер не располагает к укладыванию? Доктор советует пользоваться не пропускающими свет шторами «блэкаут» или установить жалюзи: сон в темноте — физиологически важная норма для организма. Отправляться в кровать важно в одно и то же время, в смартфоне не засиживаться, а если хочется принять на сон грядущий небольшую дозу информации, лучше почитать бумажную книгу. Возьмите научную — и уснёте через 15 минут.
Стоит ли «подстраховаться» и записаться на профилактическое обследование весной?
«Диспансеризацию необходимо проходить один раз в год, если вам больше 40 лет, и один раз в три года, если меньше. Если человек здоров, у него нет хронических заболеваний, и, допустим, он проходил обследование осенью, возвращаться с этой целью в поликлинику весной не стоит. Придерживаемся графика диспансеризации. Другой вопрос, если, человек привёл в порядок питание, сон, начал заниматься физической активностью, но слабость и постоянная усталость не отступают. В таком случае необходимо обратиться к участковому терапевту. Доктор посмотрит вас, соберёт анамнез, при необходимости отправит на обследование, по результатам которого назначит лечение или порекомендует обратиться к узкому специалисту», — говорит Ольга Краснова.