Врач Краснова сказала, как вернуть силы и бодрость весной

«Диспансеризацию необходимо проходить один раз в год, если вам больше 40 лет, и один раз в три года, если меньше. Если человек здоров, у него нет хронических заболеваний, и, допустим, он проходил обследование осенью, возвращаться с этой целью в поликлинику весной не стоит. Придерживаемся графика диспансеризации. Другой вопрос, если, человек привёл в порядок питание, сон, начал заниматься физической активностью, но слабость и постоянная усталость не отступают. В таком случае необходимо обратиться к участковому терапевту. Доктор посмотрит вас, соберёт анамнез, при необходимости отправит на обследование, по результатам которого назначит лечение или порекомендует обратиться к узкому специалисту», — говорит Ольга Краснова.