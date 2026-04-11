Мошенники продают акции фейковых космических компаний перед Днём космонавтики

Ранее в России зафиксировали рост мошеннических схем, связанных с Пасхой. Злоумышленники рассылали фишинговые открытки и вредоносные файлы под видом поздравлений. Эксперты отмечали, что даже сообщения от знакомых могут быть опасны. Их аккаунты могли взломать и использовать для рассылки. Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и использовать только проверенные источники информации.