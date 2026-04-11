Россиянам назвали способ накопить миллион рублей к пенсии, откладывая всего 2−3 тысячи в месяц

В разговоре с РИА «Новости» он привёл расчёт для 37-летнего человека с зарплатой около 100 тысяч рублей в месяц. Если ежемесячно отчислять хотя бы две-три тысячи рублей в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), то с учётом государственного софинансирования через 10 лет, к 52 годам, накопится заветный один миллион рублей. Эксперт уточнил, что накопления по этой программе увеличиваются двумя путями: фонд ежегодно начисляет инвестиционный доход, а государство в первые 10 лет добавляет средства в зависимости от заработка участника.