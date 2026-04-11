Офицер Дандыкин рассказал, сколько Patriot осталось у Украины

Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет для американских систем ПВО Patriot. Сколько на самом деле Patriot передали Украине и сколько у противника осталось пусковых установок, aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Что касается поставок Patriot, если они и предоставлены, то речь идёт о сугубо ограниченном количестве, которое можно буквально пересчитать по единицам. Исходить нужно из реально существующих запасов, особенно на фоне того, что происходило в странах Персидского залива. Показателен и тот факт, что США запрашивали Patriot у Польши, но поляки отказали. Вполне возможно, что некоторые ракеты предоставили немцы или сами поляки. Речь, вероятно, идёт о количестве до 10 штук», — отметил военный эксперт.
Дандыкин обратил внимание на то, что сейчас у противника может оставаться несколько десятков установок ПВО Patriot.
«Одна пусковая установка включает 8 контейнеров (4+4). Всего у противника может насчитываться несколько десятков таких установок, хотя часть из них мы уже уничтожили. Обычно батарея насчитывает порядка пяти пусковых установок, но с учётом потерь это число может быть меньше», — добавил он.