Айзекман: NASA планирует продолжать полёты к Луне до высадки в 2028 году

Напомним, сегодня ночью астронавты лунной миссии «Артемида-2» вернулись на Землю после первого за более чем полвека пилотируемого облёта Луны, в ходе которого проверялась готовность систем Orion и SLS к отправке людей в глубокий космос для будущего устойчивого возвращения астронавтов на лунную поверхность. Помимо тестирования жизнеобеспечения и навигации, экипаж провёл уникальные научные исследования, включая наблюдение обратной стороны спутника Земли и изучение влияния дальнего космоса на здоровье человека. В ходе этого полёта астронавты NASA удалились от Земли на рекордное расстояние и впервые за 50 лет показали невидимую с нашей планеты сторону Луны — о том, что там находится и почему земляне её не видят, можно прочитать в материале Life.ru.