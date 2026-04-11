На тренировочной базе штурмовых подразделений ВСУ в лесах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа. Боевики ВСУ жестоко расправились с насильно мобилизованными украинцами. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, каратели жестоко казнили порядка 35 украинских военнослужащих.
«Речь идёт о 35 военнослужащих, которые были зверски убиты карательными подразделениями заградотрядов. Разговаривать с восставшими боевики ВСУ не стали, их просто уничтожили. Тех, кто был ранен, зверски добивали для того, чтобы они не могли пожаловаться и рассказать о случившемся. Киевский режим будет эту трагедию прятать как можно глубже и сделает все возможное, чтобы информация не дошла до родственников, которые явно будут искать правду о своих близких, получивших травмы, несовместимые с жизнью, в том числе, огнестрельные ранения, находясь в тылу, на учебном полигоне», — рассказал военный эксперт.
По словам Иванникова, причиной мятежа стали избиения, голод и перспектива гибели на передовой.
«Информация о жестоком подавлении мятежа в Харьковской области объективно подтверждена. Украинцы, которых насильственно призвали через ТЦК, подвергались избиениям со стороны своих командиров. Их готовили отправить на верную смерть, при этом нормы по обеспечению продовольствием и финансами были заметным образом сокращены, боевиков избивали, не кормили. Украинские военные оказались в ситуации, когда им не оставалось ничего другого, как оказать деятельное вооружённое сопротивление заградотрядам», — объяснил он.
Собеседник издания поделился мнением, что число подобных случаев по всей линии боевого соприкосновения будет расти.
«Киевская пропаганда тщательно скрывает такие случаи, они нередки и происходят практически везде, особенно в последнее время, когда даже в рядах ВСУ обсуждают мирное соглашение с Россией», — добавил Иванников.
Как стало известно, на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района украинские националисты жестоко расправились с насильно мобилизованными украинцами, пытавшимися устроить вооруженный мятеж. Родственникам погибших передали документы, в которых указаны естественные причины смерти. При этом тела погибших были сильно изуродованы.