Ужас под Харьковом: тайный отряд уничтожил боевиков ВСУ, не оставив следов

Украинские военные, устроившие попытку вооруженного мятежа на полигоне под Харьковом, были казнены заградотрядами ВСУ. По словам подполковника запаса Олега Иванникова, погибли порядка 35 человек.

Источник: Аргументы и факты

На тренировочной базе штурмовых подразделений ВСУ в лесах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа. Боевики ВСУ жестоко расправились с насильно мобилизованными украинцами. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, каратели жестоко казнили порядка 35 украинских военнослужащих.

«Речь идёт о 35 военнослужащих, которые были зверски убиты карательными подразделениями заградотрядов. Разговаривать с восставшими боевики ВСУ не стали, их просто уничтожили. Тех, кто был ранен, зверски добивали для того, чтобы они не могли пожаловаться и рассказать о случившемся. Киевский режим будет эту трагедию прятать как можно глубже и сделает все возможное, чтобы информация не дошла до родственников, которые явно будут искать правду о своих близких, получивших травмы, несовместимые с жизнью, в том числе, огнестрельные ранения, находясь в тылу, на учебном полигоне», — рассказал военный эксперт.

По словам Иванникова, причиной мятежа стали избиения, голод и перспектива гибели на передовой.

«Информация о жестоком подавлении мятежа в Харьковской области объективно подтверждена. Украинцы, которых насильственно призвали через ТЦК, подвергались избиениям со стороны своих командиров. Их готовили отправить на верную смерть, при этом нормы по обеспечению продовольствием и финансами были заметным образом сокращены, боевиков избивали, не кормили. Украинские военные оказались в ситуации, когда им не оставалось ничего другого, как оказать деятельное вооружённое сопротивление заградотрядам», — объяснил он.

Собеседник издания поделился мнением, что число подобных случаев по всей линии боевого соприкосновения будет расти.

«Киевская пропаганда тщательно скрывает такие случаи, они нередки и происходят практически везде, особенно в последнее время, когда даже в рядах ВСУ обсуждают мирное соглашение с Россией», — добавил Иванников.

Как стало известно, на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района украинские националисты жестоко расправились с насильно мобилизованными украинцами, пытавшимися устроить вооруженный мятеж. Родственникам погибших передали документы, в которых указаны естественные причины смерти. При этом тела погибших были сильно изуродованы.