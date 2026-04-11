В NASA раскрыли дальнейшие планы США по полётам к Луне

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты снова готовы отправлять астронавтов на Луну и безопасно возвращать их на Землю.
«Это только начало. Мы собираемся вновь часто осуществлять это, пока не высадимся на ней в 2028 году и не начнем строить нашу базу», — сказал Айзекман в ходе прямого эфира NASA.
Напомним, ранее стало известно, что космический корабль «Орион», участвовавший в миссии Artemis II, успешно совершил приводнение у побережья Сан-Диего (штат Калифорния). В полете к Луне участвовали астронавты NASA Рид Вайссман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также представитель Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен.
Миссия Artemis II стартовала 1 апреля. Корабль, как и планировалось, облетел вокруг Луны и вернулся на Землю. При этом астронавты установили рекорд дальности полёта человека. Они отдалились от Земли на примерно 406,6 тысячи километров.