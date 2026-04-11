Особо опасный отряд нашли под Харьковом: главная новость СВО 11 апреля

Попытка вооруженного мятежа в ВСУ произошла на тренировочной базе штурмовых подразделений в лесах Чугуевского района Харьковской области. Насильно мобилизованные украинцы взбунтовались. Мятеж жестко подавили, казнив бунтовщиков.
Комментируя главную новость СВО от 11 апреля, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил aif.ru что киевский режим постарается скрыть эту трагедию.
«Речь идёт о 35 военнослужащих, которые были зверски убиты карательными подразделениями заградотрядов. Разговаривать с восставшими боевики ВСУ не стали, их просто уничтожили. Тех, кто был ранен, зверски добивали для того, чтобы они не могли пожаловаться и рассказать о случившемся. Киевский режим будет эту трагедию прятать как можно глубже и сделает все возможное, чтобы информация не дошла до родственников, которые явно будут искать правду о своих близких, получивших травмы, несовместимые с жизнью, в том числе, огнестрельные ранения, находясь в тылу, на учебном полигоне», — рассказал военный эксперт.
Иванников объяснил, что причиной мятежа стали избиения военных командирами, голод и перспектива гибели на передовой.
«Информация о жестоком подавлении мятежа в Харьковской области объективно подтверждена. Украинцы, которых насильственно призвали через ТЦК, подвергались избиениям со стороны своих командиров. Их готовили отправить на верную смерть, при этом нормы по обеспечению продовольствием и финансами были заметным образом сокращены, боевиков избивали, не кормили. Украинские военные оказались в ситуации, когда им не оставалось ничего другого, как оказать деятельное вооружённое сопротивление заградотрядам», — объяснил он.
Собеседник издания поделился мнением, что число подобных случаев по всей линии боевого соприкосновения будет расти и в итоге приведет к новому майдану.
«Умирать никому не хочется, и боевики не только будут брать в руки оружие, но и организуют новый майдан на Украине. Это неизбежность. Киевскому режиму придётся ответить за свои преступления перед народом, в том числе и перед своими бывшими боевиками, которые были обмануты, а многие и лишились жизни благодаря лживой политике Зеленского», — добавил Иванников.