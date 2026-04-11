Иначе — диабет! Диетолог Корогод назвала безопасную дозу кулича

Пасха уже на пороге, и в домах хабаровчан традиционно пахнет свежей выпечкой. Хозяйки достают проверенные рецепты, пекут куличи, украшают их глазурью и цукатами, а магазины заполняются праздничной сдобой самых разных форм и размеров. Вслед за ними на столах появляются и другие атрибуты Светлого Воскресения Христова — творожная пасха и крашеные яйца.
Однако за внешней простотой и радостью пасхального угощения скрывается и вполне конкретная нагрузка на организм. О том, как правильно выстроить праздничный рацион и не навредить здоровью, рассказала hab.aif.ru диетолог-эндокринолог Ванда Корогод.
Метаболический удар.
Классический пасхальный кулич — это продукт, в котором сочетаются простые углеводы и жиры. Белая мука, сахар, сливочное масло, глазурь — всё это формирует высокую нагрузку на ферментные системы организма. При умеренном употреблении такая пища не представляет угрозы для здорового человека, но при систематическом переедании может приводить к нарушениям обмена веществ.
Особенно осторожными стоит быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также тем, кто страдает непереносимостью глютена или лактозы. Для них традиционная пасхальная выпечка может стать фактором обострения.
«Риски связаны с перегрузкой ферментных систем — классический кулич это комбо “сахар плюс жир”. Воздержаться лучше людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также тем, у кого есть непереносимость глютена или лактозы», — отметила специалист.
Норма, о которой часто забывают.
Главная проблема пасхального стола — не столько состав блюд, сколько их количество. После длительного поста организм особенно чувствителен к резкой смене рациона, и переедание может привести к серьёзному дискомфорту.
«Безопасная норма кулича — 100−150 граммов в сутки для здорового человека и для человека с заболеваниями эндокринной системы в ремиссии», — пояснила врач.
С точки зрения эндокринологии, основная проблема кулича — это высокая концентрация простых углеводов. Они быстро повышают уровень глюкозы в крови, что, в свою очередь, вызывает резкий выброс инсулина. При регулярном злоупотреблении такими продуктами формируются предпосылки для набора лишнего веса и развития инсулинорезистентности (которые, в свою очередь, могут быть факторами сахарного диабета 2-го типа).
Подобные процессы не происходят мгновенно, отмечает Корогод, но именно праздничные периоды нередко становятся триггером для срыва привычного режима питания. Особенно это касается людей, которые уже имеют склонность к метаболическим нарушениям.
«Диетический» — уже не тот.
Попытки «оздоровить» традиционные рецепты Пасхи предпринимались не раз. Варианты с цельнозерновой мукой, заменителями сахара и альтернативными ингредиентами, подчеркивает диетолог, действительно снижают калорийность и гликемическую нагрузку. Однако вместе с этим меняется и сам продукт — его вкус и текстура становятся далеки от классического кулича.
По мнению специалиста, в этом случае важнее не столько модифицировать рецепт, сколько соблюдать умеренность. Праздничная еда остаётся частью традиции, и её задача — приносить радость, а не становиться повседневным продуктом.
«Можно заменить белую муку на цельнозерновую, молоко на воду, сахар на сахарозаменитель. Но это уже будет не тот кулич. Лучше не превышать рекомендуемые нормы и позволить себе классический вариант», — считает диетолог.
Яйца и творог — полезно или не очень?
Творожная пасха часто воспринимается как более «лёгкий» десерт, однако и она требует умеренности. Несмотря на высокое содержание белка, продукт остаётся калорийным из-за сочетания сахара и жира.
«Творожная пасха содержит больше белка, чем кулич, но из-за сахара и жира её нельзя назвать диетическим продуктом — лучше ограничиться 70−100 граммами», — уточнила эксперт.
Отдельного внимания заслуживают яйца — ещё один обязательный элемент пасхального стола. С точки зрения питательной ценности перепелиные яйца выигрывают у куриных за счёт более высокого содержания витаминов и меньшего риска аллергических реакций. Однако в повседневном рационе допустимо употребление обоих вариантов при соблюдении умеренности.
«Что касается яиц, без вреда для здоровья можно употребить две штуки в день. Если вы ведёте активный образ жизни — можно и больше, однако стоит убрать желток, чтобы не перебрать с количеством суточных жиров», — отметила врач.
К скоромному без последствий.
Главный принцип пасхального питания — сохранение баланса. Резкий переход от постной пищи к обилию жирных и сладких блюд становится серьёзным испытанием для поджелудочной железы и всей пищеварительной системы.
Оптимальная стратегия — включать праздничные блюда в привычный рацион, а не заменять ими полноценные приёмы пищи. Это позволяет избежать перегрузки и сохранить стабильный уровень сахара в крови.
«Пасха и кулич не должны быть самостоятельным приёмом пищи. Их лучше употреблять в небольшом количестве после основного блюда», — резюмировала Корогод.