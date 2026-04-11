Заместитель министра здравоохранения Литвы Арномедас Галдикас между тем не смог ясно ответить на вопрос о принадлежности Крыма. В его отношении уже приняли дисциплинарные меры из-за неверной реакции на провокацию. В МИД Литвы Арномедасу Галдикасу объявили предупреждение и установили испытательный срок. Всё из-за того, что дипломат заявил, что не несет ответственности за политическую ситуацию в России и на Украине.