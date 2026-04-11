«Риск слишком высок»: Эстония не будет задерживать российские суда из-за страха эскалации

В Эстонии заявили о страхе перед возможной эскалацией конфликта с Россией. В связи с этим государство не будет задерживать суда РФ в Балтийском море. С таким утверждением выступил командующий военно-морскими силами Эстонии Иво Варк, транслирует агентство Reuters.
По его словам, задержания судов так называемого «теневого флота» чреваты последствиями. Командующий ВМС Эстонии при этом указал на готовность страны противостоять кораблям в случае угрозы.
«Риск военной эскалации слишком высок», — признал Иво Варк.
Он проинформировал, что красной чертой для Таллина станет повреждение подводной инфраструктуры и разлив нефти. В таком случае Эстония рассмотрит вариант задержания российских судов. Командующий ВМС государства уточнил, что указанные действия будут расценены Таллином как «непосредственная угроза». Пока ее нет, Эстония не станет задерживать корабли РФ.
«Эстония опасается, что захват нефтяных танкеров и других судов, находящихся под санкциями Запада, может побудить Москву к военной защите этих судов», — сказал Иво Варк.
РФ обратилась к странам Прибалтики с предупреждением. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила их решение открыть небо для пролета украинских беспилотников. Дипломат заверила, что российская сторона выступает с жесткой позицией по этому вопросу. Москва рассматривает такие шаги стран Прибалтики как крайне опасные и провокационные, разъяснила Мария Захарова.
Позже главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии уведомили, что не давали разрешения на использование своего воздушного пространства ВСУ для атак на Россию. Государства Прибалтики отметили, что дроны Киева не пролетают через их территорию.
Заместитель министра здравоохранения Литвы Арномедас Галдикас между тем не смог ясно ответить на вопрос о принадлежности Крыма. В его отношении уже приняли дисциплинарные меры из-за неверной реакции на провокацию. В МИД Литвы Арномедасу Галдикасу объявили предупреждение и установили испытательный срок. Всё из-за того, что дипломат заявил, что не несет ответственности за политическую ситуацию в России и на Украине.