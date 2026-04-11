Стала известна дата проведения выпускных вечеров: когда состоятся торжества

Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года», — цитирует министра РИА Новости.
Кравцов отметил, что дата носит рекомендательный характер. По его словам, задача заключается в создании равных и комфортных условий для отдыха школьников во всех регионах страны.
Напомним, последний звонок в 2026 году намечен на 26 мая. Однако каждая школа имеет право выбрать дату для проведения своей линейки и провести ее в любой удобный день.
