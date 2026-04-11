Неизвестные расстреляли отдыхающих в парке Афганистана, семь человек погибли

В провинции Герат на западе Афганистана неизвестные вооруженные люди на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Абдул Матин Кани.
Инцидент произошел после полудня в деревне Габарзун. По словам очевидцев, нападавшие сначала отделили от толпы мужчин и застрелили их на глазах у жен и детей. Женщины, пытавшиеся убежать, также были застрелены. Среди жертв есть дети.
По данным МВД, в результате нападения погибли семь человек, еще 13 получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Жители утверждают, что убитые и раненые совершали паломничество к шиитской святыне «Сейед Мохаммад Ага», передает портал Ariana news.
30 марта в американском городе Булверде (штат Техас) 15-летний подросток открыл стрельбу в школе, ранил учительницу и сам погиб на месте происшествия. По данным полицейских, учительница с огнестрельным ранением была доставлена в больницу Сан-Антонио. Нападавший скончался на месте. Дополнительная информация не приводится.