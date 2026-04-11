Никто не ожидал: генерал раскрыл, что на самом деле творится у Славянска

Российские военные успешно продвигаются к Славянску и Краматорску, скоро города будут окружены. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Российские военные заняли новые рубежи в Рай-Александровке в ДНР и освободили село Диброва. Населенные пункты расположены примерно в 20 км от Славянска.
«В районе Славянска и Краматорска наши подразделения сейчас успешно продвигаются. Славянск и Краматорск окажутся в окружении, всё к этому идёт», — отметил Липовой.
Генерал добавил, что темпы продвижения российской армии свидетельствуют о том, что противник несет большие потери.
«По темпам продвижения сразу видно, что ВСУ несут потери. Противник несет потери по всем направлениям», — пояснил генерал.