В ЕАО за информацию о поджигателях леса будут платить до 300 тысяч рублей

В Еврейской автономной области ввели особый противопожарный режим из-за сложной весенней обстановки с природными пожарами. Теперь жители, которые помогут выявить поджигателей, смогут получить солидное вознаграждение, сообщили в ГУ МЧС по ЕАО.
«За достоверные сведения о людях, причастных к возникновению ландшафтных пожаров, выплатят 100 тысяч рублей. Если же гражданин поможет в задержании виновного, сумма вырастет до 300 тысяч рублей», — подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по ЕАО Иван Копысов.
Почти 90% всех природных пожаров в регионе возникает по вине человека. Поэтому такие меры должны повысить бдительность жителей и помочь быстрее находить виновных.
Сообщить о поджигателях можно по телефонам 101, 102 или 112. Чтобы получить вознаграждение, нужно предоставить зафиксированные материалы и подать заявление в департамент управления лесами правительства ЕАО по адресу: 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 111.