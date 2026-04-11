Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акцию «Бессмертный полк» в 2026 году проведут очно и в онлайн-формате

Формат будет определяться в зависимости от ситуации с безопасностью в регионах.

Источник: Хабаровский край сегодня

Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в очном или онлайн-формате. Для каждого отдельного региона вариант будет определяться в зависимости от ситуации с безопасностью, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

— Говоря об исторической памяти и о предстоящем Дне Победы 9 мая, хочу отметить, что у нас, безусловно, есть общая задача — провести его на высоком уровне. И акцию «Бессмертный полк». Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн, — приводит информационное агентство слова начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

Сергей Новиков также отметил, что более понятные и естественные для молодого поколения современные форматы также необходимо использовать для сохранения памяти о дедах и прадедах.

Напомним, «Бессмертный полк» — это акция, которая проходит в память о героях-участниках Великой Отечественной войны.