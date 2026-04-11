Акцию «Бессмертный полк» в 2026 году проведут очно и в онлайн-формате

Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в очном или онлайн-формате. Для каждого отдельного региона вариант будет определяться в зависимости от ситуации с безопасностью, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
— Говоря об исторической памяти и о предстоящем Дне Победы 9 мая, хочу отметить, что у нас, безусловно, есть общая задача — провести его на высоком уровне. И акцию «Бессмертный полк». Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн, — приводит информационное агентство слова начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.
Сергей Новиков также отметил, что более понятные и естественные для молодого поколения современные форматы также необходимо использовать для сохранения памяти о дедах и прадедах.
Напомним, «Бессмертный полк» — это акция, которая проходит в память о героях-участниках Великой Отечественной войны.