Пожарные Хабаровского края за сутки ликвидировали 21 возгорание.

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Сотрудники пожарной охраны отреагировали на 21 техногенный пожар, из них 3 случая произошли в жилых помещениях. Кроме того, зафиксировано 23 случая возгорания сухой растительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Побности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Один из крупных пожаров произошёл ночью в Хабаровске на улице Ишимской. На частной территории загорелись деревянная пристройка, крыша одноэтажного кирпичного дома и гараж. Пожарным МЧС России удалось локализовать и ликвидировать возгорание на площади 200 квадратных метров в течение 3 часов. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины пожара выясняют дознаватели МЧС России.
В настоящее время особый противопожарный режим введён в 12 муниципальных образованиях края, включая городские округа Хабаровск и Комсомольск на Амуре, Бикинский, Вяземский, Ванинский, Советско Гаванский и Солнечный муниципальные округа, а также Амурский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы.
В регионе действуют 2 ледовые переправы. За сутки пожарные и спасатели дважды выезжали для ликвидации последствий ДТП, но к выполнению аварийно спасательных работ сотрудники МЧС России не привлекались.
