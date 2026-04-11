Туман убивает ВСУ: новая тактика РФ под Славянском вызвала панику Сырского

Российские бойцы подошли к Славянску на расстояние 20 км, используя утренний туман как щит от дронов и оптики ВСУ. Эксперт Ян Гагин — о тактике «призраков», потерях противника и когда начнется генеральный штурм главного укрепрайона Донбасса.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные заняли новые рубежи в Рай-Александровке в ДНР и освободили село Диброва. Населенные пункты расположены примерно в 20 км от Славянска.

Это значит, что передовые отряды уже фактически на подступах к одному из самых укрепленных районов Донбасса, который Киев превратил в неприступную крепость.

Тактика призраков: как туман стал союзником армии РФ.

Бойцы ВС РФ приближаются к Славянску, используя погодные условия. Туман помогает армии продвигаться в утренние часы, сообщил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Действительно, наши военные подошли достаточно близко к Славянску, есть задача войти в городскую застройку и начать закрепляться в ней. Но вся проблема в погоде и распутице, технике сложно передвигаться, тем более крупными группами. Но наши бойцы используют погоду как преимущество, потому что иногда возникают туманы», — сказал Гагин.

Эксперт пояснил, что бойцы ВС РФ продвигаются к Славянску под прикрытием тумана. Этот метод уже доказал свою эффективность при взятии Красноармейска, когда враг полагался на оптику и беспилотники.

«Мы входили в Красноармейск по утрам под покровом тумана. В утренние часы особенно хорошо, когда густой туман. Некоторые группы пехоты и штурмовиков могут заходить на позиции противника и оставаться незамеченными. Более того, дроны не могут видеть в такую погоду. То есть, это достаточно безопасное передвижение для нас», — добавил Гагин.

В условиях, когда каждый квадратный метр просматривается с воздуха, туман становится идеальным щитом. Штурмовые группы получают возможность подбираться к вражеским опорникам на дистанцию гранатного броска, оставаясь невидимыми для камер и тепловизоров. Это позволяет компенсировать проблемы с тяжелой техникой, которая вязнет в весенней распутице.

Когда ждать генерального штурма.

Как только в зоне боевых действий станет теплее и суше, армия РФ начнет подтягивать технику для помощи пехоте и активнее продвигаться к последним крупным городам в ДНР. Пока же наступление сдерживает погода, но она же дает и уникальное преимущество.

«Пехоту надо снабжать и поддерживать. Как только станет теплее и суше, можно подтягивать технику, налаживать более полноценное тыловое снабжение, потому что любое наступление невозможно без тыла… Наши ребята близко подошли к Славянску и действуют в Краматорске», — констатировал Гагин.

Как только грунты высохнут, в бой пойдут тяжелые бронегруппы, которые сейчас ждут своего часа. Но уже сейчас понятно, что операция по зачистке северной части ДНР вступила в решающую фазу.

Кровавая жатва дронов: потери ВСУ у Славянска.

Дроноводы армии РФ ежедневно ликвидируют десятки боевиков ВСУ у Славянска в ДНР, заявил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин. Пока пехота осторожно продвигается под туманом, операторы FPV-дронов и сбросов ведут непрерывную охоту на живую силу противника.

«Наши дроноводы активно работают по позициям противника в Славянска и работают достаточно успешно, ежедневно потери личного состава противника достигают десятков человек, плюс уничтожаются техника и пункты временной дислокации», — сказал Гагин.

Военный эксперт отметил, что Славянск и Краматорск — два очень тяжелых для штурма города, потому что ВСУ готовились к обороне городов не один год. Это не серая зона и не полевые укрепления, а полноценная крепость с бетоном, минными полями и снайперскими позициями в многоэтажках.

«Там есть спецподразделения и нацбаты, которые достаточно хорошо экипированы, подготовлены и мотивированы. Неплохо подготовлены и наемники, недостатка в них ВСУ не испытывают… В числе личного состава есть большое количество мобилизованных украинцев, их ВСУ используют, скажем так, как разогрев и подтанцовку. Основной костяк обороны составляют профессиональные части. Легкой прогулкой взятие Славянска не назовешь, но мы победим в любом случае», — уточнил Гагин.

По его словам, противник ждал приближения бойцов ВС РФ. Атмосфера в городе, по данным разведки, накалена до предела — элитные подразделения понимают, что их окружат и перережут пути снабжения.

«В Славянске все началось. Взяв этот город, мы поставим жирную точку в освобождении Донбасса», — заключил собеседник aif.ru.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше