Эксперт Подольская: полет на Луну не считается командировкой для космонавта

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Полет на Международную космическую станцию (МКС) или на Луну не считается командировкой, согласно закону. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«С точки зрения российского трудового законодательства полет на МКС/Луну командировкой не является. Пребывание на МКС или полет на Луну — это рабочее время космонавта, выполняющего свои должностные обязанности в специфических (вредных, экстремальных) условиях», — сказала Подольская.
Как объяснила эксперт, командировка подразумевает поездку на определенный срок для выполнения поручения вне места постоянной работы. Так, пребывание на МКС — это часть трудовой функции космонавта, а не выполнение задания «вне места работы». Более того, это особый режим рабочего времени, сопряженный с повышенным риском и изоляцией от общества, добавила Подольская.