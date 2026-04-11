Священник Портнов сказал, что нужно делать всем в Великую субботу 11 апреля

«В конце субботней литургии совершается интересный момент. До этого облачение храма чёрное или темно-фиолетовое, а в середине службы все переоблачается в белый цвет. То есть, это уже дается намек на то, что гроб опустел и Христос воскрес. А на ночной службе совершается новое шествие и впервые поётся тропарь Христос Воскресе, двери храма открываются, люди заходят, и дальше уже начинается торжественная пасхальная служба», — добавил он.