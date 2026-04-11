Священник Портнов сказал, что нужно делать всем в Великую субботу 11 апреля

Иерей Максим Портнов, настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка объяснил aif.ru, что в Великую субботу, как и в другие дни Страстной недели, мысли верующего должны быть сосредоточены на Христе и богослужении.
«Для православного христианина все мысли в Страстную седмицу только вокруг Христа. Сейчас не может быть никаких других действий, ни хождения в магазин, ни посещения кладбищ. Человек должен в эти дни посвятить именно службе, богослужению. Акцент делается только на Христа, а все остальное становится второстепенным», — сказал он.
При этом священник уточнил, что в Великую субботу между службами проводятся уборка в храме, последние приготовления к праздничному богослужению.
«Люди занимаются как раз-таки домашними делами, пекут куличи, красят яйца», — отметил собеседник издания.
Священник Портнов обраил внимание на то, что субботняя литургия содержит интересный момент.
«В конце субботней литургии совершается интересный момент. До этого облачение храма чёрное или темно-фиолетовое, а в середине службы все переоблачается в белый цвет. То есть, это уже дается намек на то, что гроб опустел и Христос воскрес. А на ночной службе совершается новое шествие и впервые поётся тропарь Христос Воскресе, двери храма открываются, люди заходят, и дальше уже начинается торжественная пасхальная служба», — добавил он.