Священник Портнов сказал, что нужно делать всем в Великую субботу 11 апреля

Великая суббота накануне Пасхи имеет большое значение для верующих. В этот день они принимают участие в службах, а также выполняют ряд обязательных действий.

Иерей Максим Портнов, настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка объяснил aif.ru, что в Великую субботу, как и в другие дни Страстной недели, мысли верующего должны быть сосредоточены на Христе и богослужении.

«Для православного христианина все мысли в Страстную седмицу только вокруг Христа. Сейчас не может быть никаких других действий, ни хождения в магазин, ни посещения кладбищ. Человек должен в эти дни посвятить именно службе, богослужению. Акцент делается только на Христа, а все остальное становится второстепенным», — сказал он.

При этом священник уточнил, что в Великую субботу между службами проводятся уборка в храме, последние приготовления к праздничному богослужению.

«Люди занимаются как раз-таки домашними делами, пекут куличи, красят яйца», — отметил собеседник издания.

Священник Портнов обраил внимание на то, что субботняя литургия содержит интересный момент.

«В конце субботней литургии совершается интересный момент. До этого облачение храма чёрное или темно-фиолетовое, а в середине службы все переоблачается в белый цвет. То есть, это уже дается намек на то, что гроб опустел и Христос воскрес. А на ночной службе совершается новое шествие и впервые поётся тропарь Христос Воскресе, двери храма открываются, люди заходят, и дальше уже начинается торжественная пасхальная служба», — добавил он.