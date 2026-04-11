Красноярка перевела мошенникам 17,5 млн рублей

«Сначала суммы были небольшими, — рассказывают в прокуратуре. — Но когда женщина попыталась перевести 995 тыс. рублей, банк отклонил операцию. Однако мошенники не отступили, жертву убедили пополнять кошелек через Телеграм-бот и офис обмена валют. В начале марта она попыталась вывести деньги, но счёт оказался заблокирован. Персональный менеджер потребовал внести средства для разблокировки. Потерпевшая продолжила переводить очередные суммы и внесла 5 млн рублей. Затем ей сообщили, что она зачислила слишком много и система не снимает блокировку. После этого женщина перевела ещё 3,2 млн рублей. Когда персональный менеджер вновь сообщил о неправильном пополнении, красноярка остановилась и поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась к правоохранителям. Общая сумма ущерба составила 17,5 млн рублей, 4 млн из которых которых женщина заняла у своих знакомых».