Красноярка перевела мошенникам 17,5 млн рублей

В Красноярске сотрудница электроснабжающей организации стала жертвой кибермошенников и лишилась 17,5 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре.
Со слов самой 49-летней пострадавшей, все началось в январе этого года, когда она в «Телеграм» с помощью бота познакомилась с мужчиной и он спустя пару недель общения предложил ей дополнительный заработок — инвестиции в золото и серебро. Женщина согласилась, затем с ней через мессенджеры связался приятель нового знакомого и помог скачать «необходимые для заработка» приложения. Для подтверждения личности красноярка загрузила фото водительского удостоверения, после чего начала переводить деньги на продиктованные аферистами номера и счета.
«Сначала суммы были небольшими, — рассказывают в прокуратуре. — Но когда женщина попыталась перевести 995 тыс. рублей, банк отклонил операцию. Однако мошенники не отступили, жертву убедили пополнять кошелек через Телеграм-бот и офис обмена валют. В начале марта она попыталась вывести деньги, но счёт оказался заблокирован. Персональный менеджер потребовал внести средства для разблокировки. Потерпевшая продолжила переводить очередные суммы и внесла 5 млн рублей. Затем ей сообщили, что она зачислила слишком много и система не снимает блокировку. После этого женщина перевела ещё 3,2 млн рублей. Когда персональный менеджер вновь сообщил о неправильном пополнении, красноярка остановилась и поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась к правоохранителям. Общая сумма ущерба составила 17,5 млн рублей, 4 млн из которых которых женщина заняла у своих знакомых».
По информации прокуратуры, всего с начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 1583 жителя Красноярского края, общий причиненный ущерб составил 612 млн рублей. Из них более 40 млн рублей было похищено дистанционным способом у 117 человек только за минувшую неделю: 42 жителя края оказались под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие»; в 35 случаях пострадавшие в интернете попались на уловки неустановленных лиц путем обмана; 20 человек стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины; 11 человек — фейковых криптобирж; 9 пользователей соцсетей доверились сообщениям от аккаунтов друзей и знакомых, просивших одолжить деньги.
По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела. В суды края направлено 44 иска о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 17,2 млн рублей.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.