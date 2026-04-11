Депутат Колунов: курение на общем балконе может привести к штрафу

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ отметил, что использование сигарет, зажигалок и спичек может быть расценено как разведение открытого огня на общем балконе.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей может быть назначен за курение на общем подъездном балконе, предназначенном для эвакуации. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

«К помещениям общего пользования [где запрещено курить] относятся лифты, лестницы, подъезды. Эти места очевидны. Однако есть еще одно, казалось бы, неочевидное место, где курение запрещено — это общие подъездные балконы, предназначенные для эвакуации. Часто жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это улица», — сказал Колунов, отметив, что за такое правонарушение предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Депутат отметил, что использование сигарет, зажигалок и спичек может быть расценено как разведение открытого огня на общем балконе, однако на практике за такое практически не штрафуют. Но если при курении произошло возгорание — в таком случае виновника-курильщика однозначно привлекут к административной ответственности.

«Также подчеркну, что решением общего собрания собственников возможно организовать специально выделенное место на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования МКД для курения», — добавил он.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
