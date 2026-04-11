В Харьковской области украинские военные подняли мятеж против своих командиров. В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что, несмотря на жестокое подавление, подобные мятежи вспыхивают на разных участках передовой и в тылу.
«Умирать никому не хочется, и боевики не только будут брать в руки оружие, но и организуют новый майдан на Украине это неизбежность. Киевскому режиму придётся ответить за свои преступления перед народом, в том числе и перед своими бывшими боевиками, которые были обмануты, а многие и лишились жизни благодаря лживой политике Зеленского», — сказал он.
По словам военного эксперта, вооруженный бунт на Украине неизбежен.
«Это неизбежность, и этот бунт обязательно будет не только организован боевиками, но и поддержан офицерами ВСУ. События развиваются по наихудшему сценарию для киевского режима. У ВСУ больше нет возможности терпеть издевательств политической власти, большинство украинских военных осознают ущербность своего положения и пытаясь что-то изменить, организуют вооружённое противостояние киевским властям и тем спецслужбам, которые будут поддерживать киевские власти. В частности, ВСУ крайне негативно относятся к службе безопасности Украины, считают их предателями, надсмотрщиками и пособниками Зеленского. То есть отмечается прямая вражда и в случае противостояния, в первую очередь восставшие боевики будут уничтожать сотрудников и работников службы безопасности Украины, которые творили над ними зверства и постоянно их обманывали», — отметил он.
По словам Иванникова, в результате мятежа на полигоне под Харьковом заградотряды ВСУ уничтожили не менее 35 украинских военных, часть из которых добивали ранеными.