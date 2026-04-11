Ложь Пентагона: выжившие в войне с Ираном генералы США готовы к бунту

По мнению экспертов, это не просто жалобы, а реальный риск перерастания протестов в открытый бунт против собственного командования. В чем причина такого отчаяния солдат и какие варианты действий есть у Пентагона — разбирался aif.ru.
«Они оказались в опасном положении»: выжившие опровергли версию Пентагона.
Поводом для волнений послужила трагическая атака иранского беспилотника на вертолетную базу США Аль-Адири в Кувейте. Изначально глава Пентагона Пит Хегсет попытался представить произошедшее как досадную случайность, заявив, что дрон-камикадзе смог «проскользнуть» через систему обороны базы. Однако выжившие в этой атаке американские военные в корне опровергли слова министра, назвав их ложью.
Как сообщает телеканал CBS, ссылаясь на очевидцев трагедии, подразделение оказалось в смертельно опасном положении не из-за везения противника, а из-за халатности руководства.
Один из военнослужащих, пожелавший остаться анонимным, заявил: «Утверждение о том, что “один из них чудом избежал гибели”, — ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение … было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция».
Журналисты CBS уточняют, что это нападение стало самым смертоносным со стороны Ирана с начала конфликта. В результате удара шесть военнослужащих США погибли, а более 20 получили ранения. Ранее в американских СМИ фигурировала цифра в 15 пострадавших, но реальные масштабы трагедии оказались гораздо серьезнее, что только усилило гнев в военной среде.
Как Иран загоняет США в угол: мнение эксперта.
Почему атаки на базы происходят все чаще и почему защита США оказывается бессильной? Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с aif.ru объяснил, что Иран действует целенаправленно и жестко.
Тегеран выдвинул ультиматум: американские войска должны покинуть арабские страны. Иран не намерен прекращать боевые действия, пока эти условия не будут выполнены.
Перед американским руководством сейчас стоят два не самых приятных варианта развития событий. «У США два варианта: поджать хвост и уйти или позволить военным героически умирать. А кто из США хочет героически умирать? Никто», — жестко резюмирует эксперт.
По мнению Перенджиева, рядовые солдаты уже ищут способы выжить в этой ситуации. Они не хотят становиться пушечным мясом. «Поэтому вариант для военных есть такой: они постараются не находиться на военных базах, а сосредоточатся где-то в другом месте, а на базу так — забежали и убежали», — пояснил полковник. Однако даже эта тактика может не сработать, учитывая интенсивность обстрелов.
Бунт как крайняя мера: уволятся или восстанут?
В интернете уже начали появляться сообщения о возможном бунте американских военных против руководства Соединенных Штатов. В условиях, когда командиры отправляют бойцов на неукрепленные позиции, а после гибели товарищей пытаются скрыть правду за фразами о «проскользнувшем» дроне, терпение военных может лопнуть.
Однако, как пояснил Александр Перенджиев, вооруженный мятеж — это самый крайний и маловероятный сценарий, хотя и полностью исключать его нельзя.
«Бунт американских военных — это крайний случай. Бунтовать они могут только при условии, что уволятся из армии, иначе — запрещено. Здесь можно попасть под серьезную уголовную ответственность», — предупреждает аналитик.
Эксперт считает, что реальная тенденция сегодня — это превращение американских баз в безлюдные строения. Постоянные удары Ирана делают пребывание на них смертельно опасным. «Если они не хотят подвергать себя опасности, они могут написать рапорт об увольнении», — добавил полковник.
Что ждет американские базы на Ближнем Востоке?
Второй вариант развития событий, по мнению Перенджиева, более цивилизованный, но позорный для Вашингтона. Американское руководство может принять решение добровольно покинуть базы, передав их местным властям.
«Иран своей волевой настойчивостью рано или поздно сломит ситуацию к тому, что американцы либо просто уйдут, либо не смогут пользоваться своими базами, потому что они будут выведены из строя», — резюмирует эксперт.
Таким образом, прямо сейчас США оказались перед жестким выбором: начать войну, которой никто не хочет, потерять лица и уйти под давлением Ирана или столкнуться с внутренним военным мятежом, который разрушит армию изнутри. Пока что солдаты предпочитают говорить правду в СМИ, но если командование продолжит игнорировать их безопасность, тишина на базах сменится громкими протестами.