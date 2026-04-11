В России столкновения машин остаются самым распространенным видом ДТП

Так, за первые три месяца 2026 года в РФ зарегистрировано 10 872 столкновения автомобилей, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. В результате таких автопроисшествий погибли 1 296 человек и 16 582 пострадали, что на 2,6% и 1,1% меньше, чем годом ранее. Наезды на пешеходов стали вторым по распространенности видом ДТП. Таких автопроисшествий в РФ с января по март зарегистрировано 6 128, что на 11,1% меньше, чем в 2025 году. В результате такого вида ДТП погибли 475 человек, что меньше на 29,7%, чем в 2025 году, а также пострадали 5 915, что меньше на 9%.