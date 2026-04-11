В России столкновения машин остаются самым распространенным видом ДТП

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Почти 11 тыс. столкновений автомобилей зарегистрировано в РФ за три месяца 2026 года, несмотря на сокращение данного вида ДТП, они остаются наиболее распространенным автопроисшествием. Это следует из материалов ГАИ, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, за первые три месяца 2026 года в РФ зарегистрировано 10 872 столкновения автомобилей, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. В результате таких автопроисшествий погибли 1 296 человек и 16 582 пострадали, что на 2,6% и 1,1% меньше, чем годом ранее. Наезды на пешеходов стали вторым по распространенности видом ДТП. Таких автопроисшествий в РФ с января по март зарегистрировано 6 128, что на 11,1% меньше, чем в 2025 году. В результате такого вида ДТП погибли 475 человек, что меньше на 29,7%, чем в 2025 году, а также пострадали 5 915, что меньше на 9%.
Третьим по распространенности видом ДТП стали съезды с дороги. За три месяца 2026 года их зарегистрировано 1 553, что на 33,7% меньше, чем за три месяца 2025 года. Жертвами таких автопроисшествий стали 208 человек, пострадали 2 028 человек, что на 27,8% и 32,9% меньше, чем годом ранее.
Если сравнивать с 2025 годом, то столкновения автомобилей также было наиболее распространенным видом ДТП. За три месяца 2025 года их в РФ было зарегистрировано 11 118 (меньше на 5,1%). Аналогичная ситуация наблюдалась в 2024 году, тогда было зарегистрировано 11 714 столкновений автомобилей (меньше на 1,7%).
Всего в РФ за три месяца 2026 года зарегистрировано 22 028 ДТП с пострадавшими, что на 8,7% меньше, чем за три месяца 2025 года. В результате погибли 2 264 человека и 28 597 пострадали, что на 12,9% и 7,2% меньше, чем годом ранее.