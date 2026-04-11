Иран заявил о недоверии к США: Галибаф призвал Вашингтон отказаться от обмана на переговорах

По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, американцы не приступили к наземной операции в Тегеране не из благих намерений. Он считает, что армия просто не была готова. Эксперт считает, что в ином случае наземная операция бы уже началась. Научный сотрудник Отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Павел Подлесный, в свою очередь, осудил Вашингтон за заявления, что Иран нужно вернуть в каменный век. Американцы не знали, с чем столкнулись, считает эксперт.