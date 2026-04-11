Иран заявил о недоверии к США: Галибаф призвал Вашингтон отказаться от обмана на переговорах

Тегеран готов заключить мирную сделку с Вашингтоном. Однако Иран ответит, если Соединенные Штаты планируют использовать переговоры для обмана. Об этом предупредил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, цитирует Tasnim.
Он уведомил о недоверии Тегерана к США. При этом иранская сторона нацелена на мирное урегулирование и переговоры. Для этого спикер парламента прилетел в Исламабад. Ожидается, что 11 апреля в Пакистане состоятся встречи представителей Ирана и США.
«В нынешней войне мы показали им, что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», — оповестил Мохаммад-Багер Галибаф.
Он сообщил, что при удачном раскладе Тегеран поддержит соглашение с Вашингтоном. Политик уточнил, что это будет возможно, если американская сторона готова заключить реальную сделку и учесть права иранского народа. Переговоры пройдут при посредничестве Пакистана. Государство надеется на достижение прочного мира в регионе.
«У нас благие намерения, но мы не доверяем им», — проинформировал Мохаммад-Багер Галибаф.
Он также осудил власти США за нарушение режима прекращения огня. По словам председателя иранского парламента, перемирие было прервано всего через несколько часов после начала. Мохаммад Багер Галибаф после нарушений со стороны США назвал дальнейший диалог бессмысленным. При этом председатель парламента Ирана все же согласился участвовать в переговорах.
По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, американцы не приступили к наземной операции в Тегеране не из благих намерений. Он считает, что армия просто не была готова. Эксперт считает, что в ином случае наземная операция бы уже началась. Научный сотрудник Отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Павел Подлесный, в свою очередь, осудил Вашингтон за заявления, что Иран нужно вернуть в каменный век. Американцы не знали, с чем столкнулись, считает эксперт.