«Недопустимые действия»: на Бали туристы совершают преступления из-за нехватки денег

На Бали некоторые туристы совершают преступления из-за недостатка денег. Об этом рассказал губернатор острова И Ваян Костер в интервью РИА Новости.
По словам Костера, не рассчитавшие свой бюджет отдыхающие часто остаются на Бали дольше, чем планировали.
«В итоге деньги заканчиваются, и они начинают совершать недопустимые действия. Доходит даже до преступлений», — уточнил губернатор.
Костер отметил, что власти Бали требуют от полиции и иммиграционной службы применять жесткие меры против нарушителей, вплоть до депортации или судебного преследования. Он призвал туристов вести себя уважительно.
