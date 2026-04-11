«Недопустимые действия»: на Бали туристы совершают преступления из-за нехватки денег

Губернатор Бали Костер заявил о преступлениях туристов из-за нехватки денег.

Источник: Комсомольская правда

На Бали некоторые туристы совершают преступления из-за недостатка денег. Об этом рассказал губернатор острова И Ваян Костер в интервью РИА Новости.

По словам Костера, не рассчитавшие свой бюджет отдыхающие часто остаются на Бали дольше, чем планировали.

«В итоге деньги заканчиваются, и они начинают совершать недопустимые действия. Доходит даже до преступлений», — уточнил губернатор.

Костер отметил, что власти Бали требуют от полиции и иммиграционной службы применять жесткие меры против нарушителей, вплоть до депортации или судебного преследования. Он призвал туристов вести себя уважительно.

Ранее KP.RU сообщал, что число краж у российских туристов на юге Вьетнама значительно увеличилось. Генконсул России в Хошимине Тимур Садыков уточнил, что преступления происходят как в общественных местах, так и в отелях. Туристы жалуются, что местные правоохранители бездействуют.