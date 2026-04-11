Неизвестный бросил коктейль Молотова в дом главы OpenAI

26 марта Русский дом в Праге подвергся нападению. В здание кидали коктейли Молотова. Позже ответственность за нападение на Русский дом в Праге взял на себя иностранец. По данным правоохранителей, мужчина сам пришел в полицию и заявил, что 26 марта бросил в здание бутылки с зажигательной смесью. Он утверждает, что готовил нападение с лета 2025 года. Подозреваемый задержан.