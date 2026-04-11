Неизвестный бросил коктейль Молотова в дом главы OpenAI

Неизвестный бросил коктейль Молотова в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. В результате происшествия загорелись ворота, пострадавших нет. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило агентство Bloomberg.
Полиция Сан-Франциско арестовала 20-летнего подозреваемого. По данным агентства, ранее мужчина угрожал поджечь штаб-квартиру компании. По факту инцидента ведется расследование.
— К счастью, никто не пострадал, — приводит агентство слова представителя OpenAI Джейми Радиче.
26 марта Русский дом в Праге подвергся нападению. В здание кидали коктейли Молотова. Позже ответственность за нападение на Русский дом в Праге взял на себя иностранец. По данным правоохранителей, мужчина сам пришел в полицию и заявил, что 26 марта бросил в здание бутылки с зажигательной смесью. Он утверждает, что готовил нападение с лета 2025 года. Подозреваемый задержан.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за нападением стоят украинские спецслужбы. Глава Министерства внутренних дел Чехии Лубомир Метнар назвал случившееся «угрозой национальной безопасности».