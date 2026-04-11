Две девушки погибли в ДТП в Красноярском крае

Рано утром 11 апреля на 290 км автодороги Красноярск-Енисейск в районе Лесосибирска произошло смертельное ДТП.
По данным ГАИ, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.
В легковушке находились четыре человека. В результате аварии две пассажирки 2006 года рождения погибли, водитель госпитализирован.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
