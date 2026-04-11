Daily Mail: на Земле усилились вибрации, вызывающие бессонницу

На Земле усилились вибрации, вызывающие бессонницу и шум в ушах.

Источник: Аргументы и факты

На Земле усилились так называемые «гудящие» вибрации Земли, которые сопровождаются нарушениями сна и ощущением звона в ушах. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идёт о явлении, известном как резонанс Шумана — электромагнитных колебаниях, возникающих между поверхностью Земли и ионосферой под воздействием грозовой активности. В последние дни фиксируется рост этих показателей, который в ряде наблюдений оценивается как повышенный.

Специалисты отмечают, что на интенсивность таких колебаний могут влиять солнечные вспышки и магнитные бури. При этом научных подтверждений прямой связи между изменениями резонанса и ухудшением самочувствия людей пока нет, несмотря на появляющиеся сообщения о подобных ощущениях.

