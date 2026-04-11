Беспилотную опасность отменили в Волгоградской области спустя 6 часов

В Волгоградской области утром 11 апреля снят режим беспилотной опасности. Он был объявлен 10 апреля в 22−13 ч. и действовал до 4−37 ч. 11 апреля. Меры безопасности во время угрозы атак БПЛА в аэропорту Волгограда не вводились.
Напомним, в ночь на 10 апреля и утром 11 апреля Волгоградская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников — всего было сбито 66 БПЛА. К сожалению, без жертв не обошлось. В Волжском в дачном обществе погиб мужчина.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше