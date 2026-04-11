Диетолог Кованова сказала, при каких болезнях нельзя есть куличи и яйца

Кулич является традиционным пасхальным блюдом, однако людям, имеющим ряд заболеваний, стоит отказаться от его употребления, как и от пасхальных яиц. Подробнее об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.
«Ограничить или исключить кулич и яйца из рациона стоит людям с диабетом, инсулинорезистентностью, ожирением, обострениями ЖКТ, заболеваниями печени и желчевыводящих путей, так как яйца стимулируют желчь, а также при выраженной гиперхолестеринемии», — сказала диетолог.
Остальным она рекомендовала употреблять в пищу не более 200 грамм кулича — это 1−2 небольших кусочка, и не более 2−3 яиц с желтком.
Православные в 2026 году отмечают Пасху 12 апреля.
