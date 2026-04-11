Зеленский треугольник: корабли с оружием НАТО пропадают в Черном море

В ночь на 10 апреля портовая и энергетическая инфраструктура в Одесской области подверглась массированной атаке российских дронов. Взрывы звучали в Одессе, Южном, Белярах и Вилкове.
Местные власти признали, что было повреждено оборудование порта, также возникли перебои в электроснабжении региона. Но, как выяснилось, это не просто тактика давления, а четкий военный расчет, связанный с логистикой Запада.
Почему удары участились именно сейчас.
В последние дни российская армия усилила атаки на порты Одесской области из-за активизации поставок оружия странами НАТО, сообщил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«В последние 10 дней удары нашей артиллерии, ракетных войск, ВКС активизировались по портовой инфраструктуре Одессы, Очакова и Николаева в связи с тем, что туда стало поступать большое количество вооружения, произведенного в Европе для ВСУ», — сказал Липовой.
Производство оружия перенесли в Европу.
По словам генерала, европейские заводы работают на полную мощность, Киев пошел на хитрость, чтобы сберечь свои производственные мощности.
«Киев со своими хозяевами разработал очень удобную схему. Чтобы заводы на Украине не были уничтожены, оружие начали производить на территории Европы с уверенностью, что они теперь недосягаемы для России. Оружие поставляют водным путем по Дунаю на склады на территории портов в Одессе, Очакове и Николаеве. Как только военный груз поступает, наша армия наносит удары и уничтожает его», — пояснил генерал Липовой.
Речная и морская инфраструктура юга Украины превратилась в гигантский перевалочный пункт. Именно поэтому в последние недели под прицел попали не только военные объекты, но и краны, склады и энергосети портов. Россия методично перерезает ниточки, по которым натовские снаряды попадают на фронт.
Результат уже виден на линии боя.
Военный обратил внимание, что успешность этих ударов хорошо ощущается на передовой. Тактика оказалась эффективнее, чем просто обстрелы позиций.
«Активность противника падает не только из-за того, что они не хотят воевать, но и из-за нехватки боеприпасов», — подытожил Липовой.
Удары по портам Одесской области — это часть системной работы по вскрытию и уничтожению западных логистических цепочек.
Пока ВСУ несут потери в живой силе, российские войска лишают их «длинной руки» НАТО, не давая подвезти резервы к линии соприкосновения. Ситуация для противника осложняется тем, что с каждым разом грузы все сложнее доставлять до складов незамеченными.