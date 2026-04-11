Оскорбление знакомой в «Одноклассниках» обернулось для комсомольчанки судом

В Комсомольске-на-Амуре суд обязал местную жительницу выплатить 5 тысяч рублей компенсации морального вреда за то, что она без разрешения выложила чужое фото и подписала его ложной информацией. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Гражданка П. обнаружила на странице своей знакомой К. в «Одноклассниках» свою фотографию с текстом, который обвинял её в незаконных действиях и сильно порочил честь и достоинство. Женщина обратилась в суд с требованием удалить публикацию, взыскать компенсацию и обязать ответчицу публично извиниться.

К. в суде факт размещения не отрицала, но заявила, что уже удалила пост и никто его якобы не видел. Однако суд внимательно изучил содержание текста и пришёл к выводу, что он содержал откровенную ложь. К. не была свидетелем событий, о которых писала, ничего не проверяла, но сознательно опубликовала материал, понимая, что у читателей сложится негативное мнение о П.

В итоге Центральный районный суд взыскал с ответчицы 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы. В остальной части иска отказал: фото и текст уже были удалены, а публичные извинения законом как способ защиты чести и достоинства не предусмотрены.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.