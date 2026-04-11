Полиция Хабаровска за сутки поймала 14 нетрезвых водителей

За прошедшие сутки 10 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека. В одном случае произошло столкновение машин, в другом зафиксирован съезд транспортного средства с дороги, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Всего за отчетный период сотрудники ведомства выявили 382 нарушения правил дорожного движения. От управления отстранены 14 водителей с признаками опьянения, из которых шесть случаев пришлось на краевую столицу. Кроме того, 18 автомобилистов нарушили правила проезда пешеходных переходов, а 10 пешеходов были привлечены к ответственности за неправильный переход проезжей части. Статистика автоматических систем контроля за десять дней апреля показала свыше 13 тысяч нарушений скоростного режима на трассах региона. Данная информация предоставлена Госавтоинспекцией Хабаровского края.
