Полиция Хабаровска за сутки поймала 14 нетрезвых водителей

Всего за отчетный период сотрудники ведомства выявили 382 нарушения правил дорожного движения. От управления отстранены 14 водителей с признаками опьянения, из которых шесть случаев пришлось на краевую столицу. Кроме того, 18 автомобилистов нарушили правила проезда пешеходных переходов, а 10 пешеходов были привлечены к ответственности за неправильный переход проезжей части. Статистика автоматических систем контроля за десять дней апреля показала свыше 13 тысяч нарушений скоростного режима на трассах региона. Данная информация предоставлена Госавтоинспекцией Хабаровского края.