Ад в Рай-Александровке: события у Славянска пошли по неожиданному сценарию

Дроноводы армии РФ ежедневно ликвидируют десятки боевиков ВСУ у Славянска в ДНР, заявил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
Российские военные заняли новые рубежи в Рай-Александровке в ДНР и освободили село Диброва. Населенные пункты расположены примерно в 20 км от Славянска.
«Наши дроноводы активно работают по позициям противника в Славянска и работают достаточно успешно, ежедневно потери личного состава противника достигают десятков человек, плюс уничтожаются техника и пункты временной дислокации», — сказал Гагин.
Военный эксперт отметил, что Славянск и Краматорск — два очень тяжелых для штурма города, потому что ВСУ готовились к обороне городов не один год.
«Там есть спецподразделения и нацбаты, которые достаточно хорошо экипированы, подготовлены и мотивированы. Неплохо подготовлены и наемники, недостатка в них ВСУ не испытывают… В числе личного состава есть большое количество мобилизованных украинцев, их ВСУ используют, скажем так, как разогрев и подтанцовку. Основной костяк обороны составляют профессиональные части. Легкой прогулкой взятие Славянска не назовешь, но мы победим в любом случае», — уточнил Гагин.
По его словам, противник ждал приближения бойцов ВС РФ.
«В Славянске все началось. Взяв этот город, мы поставим жирную точку в освобождении Донбасса», — заключил собеседник aif.ru.